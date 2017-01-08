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Сирия новости 8 января 2017 7.00: в Хаме ВКС РФ уничтожили нефтяной конвой ИГ, в разрушенных храмах Алеппо помолился армянский патриарх
Новости Сирии

Сирия новости 8 января 2017 7.00: в Хаме ВКС РФ уничтожили нефтяной конвой ИГ, в разрушенных храмах Алеппо помолился армянский патриарх

Сегодня 7:03
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Сирия новости 8 января 2017 7.00: в Хаме ВКС РФ уничтожили нефтяной конвой ИГ, в разрушенных храмах Алеппо помолился армянский патриарх

Сирия, 8 января.  В Хаме ВКС РФ и ВВС Сирии уничтожили нефтяной конвой ИГ*, в разрушенных храмах Алеппо помолился армянский патриарх Арам I Кешишиан.  Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Провинция Дамаск

Боевики в южных районах провинции находятся на грани окончательной капитуляции. Как сообщают местные информационные ресурсы, в минувшую субботу в Сирии состоялась встреча представителей сирийского правительства и боевиков. Цель встречи —  достижение прочных договоренностей о прекращении боевых действий и оставлении боевиками городов Акраба, Бейт Сахм, Бабла и Ялда. Со своей стороны правительственные силы САР гарантируют боевикам  беспрепятственный проход  в Идлиб.

Важно отметить, что эти пункты должны были быть выполнены боевиками еще в рамках подписанные ими соглашений о прекращении огня, Однако многочисленные нарушения соглашений заставили САА, фактически, предъявить ультиматум: теперь, в случае, если договоренности от 7 января будут нарушены, правительственные силы начнут на юге Дамаска военную операцию и принудят боевиков покинуть этот участок.

В настоящее время не под контролем правительственных сил САР на юге провинции Дамаск остаются несколько населенных пунктов: Тадамон, Ярмук, Хаджар аль-Асвад, Аль-Ассали, Аль-Мадхниях и Аль-Кадам.

Сирия новости 8 января 2017 7.00: в Хаме ВКС РФ уничтожили нефтяной конвой ИГ, в разрушенных храмах Алеппо помолился армянский патриарх

Провинция  Алеппо

Армянский патриарх Арам I Кешишиан посетил 7 января Собор Сорока Мучеников в районе Джедаиде старого города Алеппо. В этот же день патриарх направился в соседний Аль-Мидан посетить церковь Святого Геворга. Арам I совершил молитву в оскверненных и разрушенных террористами храмах и осмотрел ущерб, нанесенный христианским святыням.

Как отмечали местные новостные ресурсы, освещающие визит  патриарха Арама I Кешишиана, Алеппо является одним из самых пострадавших от войны сирийских городов, многочисленные исторические памятники и религиозные святыни которого разрушены или сильно повреждены. 

Участники операции «Щит Евфрата» освободили от ИГ* город Ом Асада и холм Макри, расположенный недалеко от населенного пункта Базаа.

Сирия новости 8 января 2017 7.00: в Хаме ВКС РФ уничтожили нефтяной конвой ИГ, в разрушенных храмах Алеппо помолился армянский патриарх

Провинция Хомс

Авиация ВКС РФ уничтожила конвой террористов ИГ* на одном из основных путей поставок нефти из восточных частей Хомса и Хамы в Ракку. Это позволило подразделениям правительственных сил нанести удар в пункте сбора караванов террористов на трассе Сухана — Пальмира и уничтожить группу террористов на месте. 

Провинция Дейр эз-Зор

На страницах региональных пользователей социальных сетей сообщается о гибели, по меньшей мере, 19-ти  человек в результате авиаударов самолетов ВВС коалиции, возглавляемой США, по нефтяным танкерам в городе Хишам. Также сообщается о гибели одного человека во время минометного обстрела ИГ* в Дейр эз-Зоре.

 

Сирия новости 8 января 2017 7.00: в Хаме ВКС РФ уничтожили нефтяной конвой ИГ, в разрушенных храмах Алеппо помолился армянский патриарх

Провинция Ракка

Как сообщают  представители коалиции, возглавляемой США, бойцы SDF****, при поддержке сил антитеррористической коалиции, вытеснили террористов ИГ* из города Таль Аль-Самен.

В социальных сетях сообщают о гибели четырех человек в деревне Гадбан на севере провинции — в результате авиаудара ВВС коалиции.

Сирия новости 8 января 2017 7.00: в Хаме ВКС РФ уничтожили нефтяной конвой ИГ, в разрушенных храмах Алеппо помолился армянский патриарх

Провинция Хама

ВКС РФ и ВВС Сирии нанесли несколько авиаударов по позициям террористов ИГ* в восточной части провинции Хама, недалеко от границы с Раккой. В результате противник понес существенные потери в бронетанковой технике и живой силе. 

Описывая данную операцию ВКС РФ и ВВС Сирии, местные информационные ресурсы из Бейрута сообщали, что, по их данным, сирийские и российские военные летчики несколько недель осуществляли разведывательные полеты,  одновременно шел сбор разведданных «на земле». В результате авиаудары были нанесены точно по выверенным целям  —  «неумолимо», как написали в  AMN.

AMN также сообщил со ссылкой на военный источник, что не менее 5 вертолетов «в 2 струи» ударили по позициям ИГ* в районе нескольких деревень в восточной части сельской местности Хама. 

Отметим, что удерживание восточных районов провинции Хама является важнейшей задачей для группировок ИГ*, поскольку это территория  примыкает к маршруту поставок террористам продовольствия, боеприпасов и топлива из восточных районов провинции Хомс.

Сирия новости 8 января 2017 7.00: в Хаме ВКС РФ уничтожили нефтяной конвой ИГ, в разрушенных храмах Алеппо помолился армянский патриарх

Ирак

Местный источник в провинции Ниневия  сообщил, что более 60 семей лидеров ИГ* бежали из западной части Мосула в область аль-Бадж. Речь идет об арабских и  иностранных  лидерах террористических группировок. Все наблюдатели отмечают, что такой массовый исход из западных районов Мосула  означает  скорую сдачу ИГ* этих районов бойцам армии Ирака и союзным ей силам.

Иракская армия, совместно с союзными ей подразделениями, приближается к реке Тигр, протекающей через центр Мосула. Цель продвижения  — заставить террористов ИГ* отступить и сдать последние ключевые позиции столицы ИГИЛ* в Ираке.

Сирия новости 8 января 2017 7.00: в Хаме ВКС РФ уничтожили нефтяной конвой ИГ, в разрушенных храмах Алеппо помолился армянский патриарх

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Алексей Громов
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