Сирия новости 8 января 2017 7.00: в Хаме ВКС РФ уничтожили нефтяной конвой ИГ, в разрушенных храмах Алеппо помолился армянский патриарх

Сирия, 8 января. В Хаме ВКС РФ и ВВС Сирии уничтожили нефтяной конвой ИГ*, в разрушенных храмах Алеппо помолился армянский патриарх Арам I Кешишиан. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Провинция Дамаск

Боевики в южных районах провинции находятся на грани окончательной капитуляции. Как сообщают местные информационные ресурсы, в минувшую субботу в Сирии состоялась встреча представителей сирийского правительства и боевиков. Цель встречи — достижение прочных договоренностей о прекращении боевых действий и оставлении боевиками городов Акраба, Бейт Сахм, Бабла и Ялда. Со своей стороны правительственные силы САР гарантируют боевикам беспрепятственный проход в Идлиб.

Важно отметить, что эти пункты должны были быть выполнены боевиками еще в рамках подписанные ими соглашений о прекращении огня, Однако многочисленные нарушения соглашений заставили САА, фактически, предъявить ультиматум: теперь, в случае, если договоренности от 7 января будут нарушены, правительственные силы начнут на юге Дамаска военную операцию и принудят боевиков покинуть этот участок.

В настоящее время не под контролем правительственных сил САР на юге провинции Дамаск остаются несколько населенных пунктов: Тадамон, Ярмук, Хаджар аль-Асвад, Аль-Ассали, Аль-Мадхниях и Аль-Кадам.

Провинция Алеппо

Армянский патриарх Арам I Кешишиан посетил 7 января Собор Сорока Мучеников в районе Джедаиде старого города Алеппо. В этот же день патриарх направился в соседний Аль-Мидан посетить церковь Святого Геворга. Арам I совершил молитву в оскверненных и разрушенных террористами храмах и осмотрел ущерб, нанесенный христианским святыням.

Как отмечали местные новостные ресурсы, освещающие визит патриарха Арама I Кешишиана, Алеппо является одним из самых пострадавших от войны сирийских городов, многочисленные исторические памятники и религиозные святыни которого разрушены или сильно повреждены.

Участники операции «Щит Евфрата» освободили от ИГ* город Ом Асада и холм Макри, расположенный недалеко от населенного пункта Базаа.

Провинция Хомс

Авиация ВКС РФ уничтожила конвой террористов ИГ* на одном из основных путей поставок нефти из восточных частей Хомса и Хамы в Ракку. Это позволило подразделениям правительственных сил нанести удар в пункте сбора караванов террористов на трассе Сухана — Пальмира и уничтожить группу террористов на месте.

Провинция Дейр эз-Зор

На страницах региональных пользователей социальных сетей сообщается о гибели, по меньшей мере, 19-ти человек в результате авиаударов самолетов ВВС коалиции, возглавляемой США, по нефтяным танкерам в городе Хишам. Также сообщается о гибели одного человека во время минометного обстрела ИГ* в Дейр эз-Зоре.

Провинция Ракка

Как сообщают представители коалиции, возглавляемой США, бойцы SDF****, при поддержке сил антитеррористической коалиции, вытеснили террористов ИГ* из города Таль Аль-Самен.

В социальных сетях сообщают о гибели четырех человек в деревне Гадбан на севере провинции — в результате авиаудара ВВС коалиции.

Провинция Хама

ВКС РФ и ВВС Сирии нанесли несколько авиаударов по позициям террористов ИГ* в восточной части провинции Хама, недалеко от границы с Раккой. В результате противник понес существенные потери в бронетанковой технике и живой силе.

Описывая данную операцию ВКС РФ и ВВС Сирии, местные информационные ресурсы из Бейрута сообщали, что, по их данным, сирийские и российские военные летчики несколько недель осуществляли разведывательные полеты, одновременно шел сбор разведданных «на земле». В результате авиаудары были нанесены точно по выверенным целям — «неумолимо», как написали в AMN.

AMN также сообщил со ссылкой на военный источник, что не менее 5 вертолетов «в 2 струи» ударили по позициям ИГ* в районе нескольких деревень в восточной части сельской местности Хама.

Отметим, что удерживание восточных районов провинции Хама является важнейшей задачей для группировок ИГ*, поскольку это территория примыкает к маршруту поставок террористам продовольствия, боеприпасов и топлива из восточных районов провинции Хомс.

Ирак

Местный источник в провинции Ниневия сообщил, что более 60 семей лидеров ИГ* бежали из западной части Мосула в область аль-Бадж. Речь идет об арабских и иностранных лидерах террористических группировок. Все наблюдатели отмечают, что такой массовый исход из западных районов Мосула означает скорую сдачу ИГ* этих районов бойцам армии Ирака и союзным ей силам.

Иракская армия, совместно с союзными ей подразделениями, приближается к реке Тигр, протекающей через центр Мосула. Цель продвижения — заставить террористов ИГ* отступить и сдать последние ключевые позиции столицы ИГИЛ* в Ираке.