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Из-за морозов остановлены поезда между Бельгией и Люксембургом
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Из-за морозов остановлены поезда между Бельгией и Люксембургом

Сегодня 4:37
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Из-за морозов остановлены поезда между Бельгией и Люксембургом

Брюссель, 8 января. Из-за холодной погоды прервано железнодорожное сообщение между Люксембургом и Бельгией. Об этом со ссылкой на местные СМИ сообщает «Газета.ru».

По данным издания, движение поездов прекращено на маршруте Намюр - Арлон - Люксембург. Железнодорожное сообщение между странами не возобновится до воскресения 8 января.

Напомним, аномальные морозы сковали большую часть Европы и некоторые регионы России. В Италии в первые дни 2017 года столбики термометров опустились до минус 28 градусов. В результате непривычных для юга Европы морозов на Апеннинском полуострове погибли восемь человек.

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