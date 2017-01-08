Из-за морозов остановлены поезда между Бельгией и Люксембургом

Брюссель, 8 января. Из-за холодной погоды прервано железнодорожное сообщение между Люксембургом и Бельгией. Об этом со ссылкой на местные СМИ сообщает «Газета.ru».

По данным издания, движение поездов прекращено на маршруте Намюр - Арлон - Люксембург. Железнодорожное сообщение между странами не возобновится до воскресения 8 января.

Напомним, аномальные морозы сковали большую часть Европы и некоторые регионы России. В Италии в первые дни 2017 года столбики термометров опустились до минус 28 градусов. В результате непривычных для юга Европы морозов на Апеннинском полуострове погибли восемь человек.

Выберите главное событие 2016 года!