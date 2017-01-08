Снегопад стал причиной столкновения более 100 автомобилей под Торонто

Торонто (Канада), 08 января. Из-за неблагоприятных погодных условий в виде сильного снегопада в 70 километрах от канадского Торонто произошло столкновение более 100 автомобилей.

О подробностях массового дорожно-транспортного происшествия информирует телеканал CBC. Согласно предварительным данным, в результате множества аварий, к счастью, никто не погиб и серьезно не пострадал, однако без вмешательства медиков обойтись не получилось, кроме того, несколько человек были доставлены в больницу.

В связи с происшествием, на федеральной трассе, которая связывает Боуманвилль и Порт-Хоуп, полностью перекрыто движение в обоих направлениях на участке длиной около 30 километров.

В настоящее время организован проезд автомобильного транспорта по объездным дорогам. Кроме того, в канадской дорожной полиции просят водителей в условиях плохой видимости соблюдать скоростной режим.



Выберите главное событие 2016 года!