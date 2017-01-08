Серийный убийца Чарльз Мэнсон вернулся в тюрьму после лечения в больнице

Вашингтон, 8 января. Американский 82-летний серийный убийца Чарльз Мэнсон вернулся в тюрьму после госпитализации.
Ранее сообщалось, что отбывающий пожизненное заключение убийца был переведен из тюрьмы в шатете Калифорния в лечебное учреждение. Сообщалось о возможном заболевании желудочно-кишечного тракта, но из-за охраняемой законом медицинской тайны подробности диагноза не уточнялись. По данным СМИ, Чарльз Мэнсон мог быть отправлен в больницу на операцию, поскольку обычно заключенные проходят лечение в тюрьме и чаще всего покидают пенитенциарные заведения при необходимости оперативного вмешательства.
Напомним, ранее стало известно, что за 45 лет заключения Чарльз Мэнсон более 100 раз нарушал тюремные правила.