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Стрелявшему во Флориде предъявили обвинения, за которые предусмотрена смертная казнь
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Стрелявшему во Флориде предъявили обвинения, за которые предусмотрена смертная казнь

Сегодня 4:07
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Стрелявшему во Флориде предъявили обвинения, за которые предусмотрена смертная казнь

Майами (Флорида), 08 января. Тюремное заключение вплоть до пожизненного либо смертная казнь грозит Эстебану Сантьяго. Прокуратура Майами предъявила обвинения стрелявшему в аэропорту Форт-Лодердейла.

Как сообщает Associated Press, подозреваемый в гибели пяти человек обвинен в насильственных действиях, приведших к гибели людей, а также в двух нарушениях законодательства, связанного с оборотом огнестрельного оружия.

В прокуратуре отмечают, что согласно законам штата Флорида, за подобные преступления, в случае доказательства их в суде, Эстебану Сантьяго грозит пожизненное лишение свободы либо смертная казнь.

Напомним, что инцидент, в результате которого погибли пять человек и более 40 были ранены, случился в пятницу в воздушной гавани города Форт-Лодердейл. 

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Алексей Громов
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