Турция объяснила отключения электричества в стране кибератаками США

Анкара, 8 января. Глава Минэнергетики Турции Берт Албайрак обвинил США в повлекших перебои в электроснабжении Стамбула кибератаках.

По словам министра энергетики, исходящие из США атаки на различные подразделения министерства происходят регулярно.

«Такие атаки на разные департаменты министерства энергетики происходили систематически, однако мы отразили их все», — заявил в эфире местного телевидения Берт Албайрак.

По данным портала Turkish Minute, таким образом министр энергетики Турции оправдал перебои в электроснабжении, на которые жаловались жители Стамбула и соседних с мегаполисом городов.

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