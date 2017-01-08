СК завел уголовное дело в связи с гибелью 12-летнего мальчика в Москве

Москва, 8 января. После гибели 12-летнего мальчика в Москве заведено уголовное дело о доведении до самоубийства. Об этом со ссылкой на пресс-службу правоохранительных органов сообщают «Известия».

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 110 УК РФ (доведение до самоубийства)», — цитирует сообщение пресс-службы Следственного комитета России издание.

Тело 12-летнего мальчика было обнаружено накануне недалеко от одного из жилых домов на улице Первомайской. Ранее сообщалось, что при осмотре были выявлены травмы, которые характерны для падения с большой высоты.

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