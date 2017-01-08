FAN-TV Лента новостей
СК завел уголовное дело в связи с гибелью 12-летнего мальчика в Москве
Происшествия

СК завел уголовное дело в связи с гибелью 12-летнего мальчика в Москве

Сегодня 3:51
59

СК завел уголовное дело в связи с гибелью 12-летнего мальчика в Москве

Москва, 8 января. После гибели 12-летнего мальчика в Москве заведено уголовное дело о доведении до самоубийства. Об этом со ссылкой на пресс-службу правоохранительных органов сообщают «Известия».

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 110 УК РФ (доведение до самоубийства)», — цитирует сообщение пресс-службы Следственного комитета России издание.

Тело 12-летнего мальчика было обнаружено накануне недалеко от одного из жилых домов на улице Первомайской.  Ранее сообщалось, что при осмотре были выявлены травмы, которые характерны для падения с большой высоты. 

Выберите главное событие 2016 года!

комментарии
Алексей Громов
#москва #ск
Новости партнеров
Эксклюзив

Сирия новости 7 января 2017 22.30: ВВС США уничтожили десяток бензовозов ИГ в Дейр эз-Зоре, идут бои между САА и ССА в Дамаске

Вчера 22:30
530

На Украине замерз сервер Пенсионного фонда – украинцы остались без пенсий за январь

Вчера 20:09
3269

Главные новости 7 января

Вчера 19:32
500

Боевики в Алеппо использовали Национальный госпиталь как военную базу и склад

Вчера 19:30
345

Сирия новости 7 января 2017 19.30: в Хаме ВВС Сирии атаковали ССА, более 50 человек погибли в Алеппо в результате теракта

Вчера 19:30
690
Показать еще
Итоги года
Прямая трансляция

Рождественская ярмарка в Петербурге: кубинское мясо, медовуха и «собака с рогами». ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Минобороны отправит на Курильский остров Матуа вторую за 200 лет экспедицию

3:30

Новый сверхлегкий материал, который прочнее стали в 10 раз, создан в США

3:26

Ученые нашли во Млечном Пути элементы жизни

2:53

Ученые: люди с «библейскими» именами отличаются большим долголетием

2:48

Стрелок из Форт-Лодердейла жалуется на то, что его разум «контролирует разведка США»

2:36

Шестилетний ребенок пропал в городе Коммунар Ленобласти

2:36

Керри раскритиковал Трампа за твиты по международной политике

2:33

Более 500 человек  в течение одного дня арестованы за грабежи в Мексике

2:21

Закон о клеточной терапии начал действовать в России

2:17

Франция: тринадцать человек погибли от гриппа в доме престарелых в Лионе

2:06

Восемь человек погибли от холода в Италии в первые дни Нового года

1:56

Патриарх Кирилл вручит детям рождественские подарки на кремлевской елке

1:50
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2017 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Минобороны отправит на Курильский остров Матуа вторую за 200 лет экспедицию
Читать
Закрыть