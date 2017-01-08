Новый сверхлегкий материал, который прочнее стали в 10 раз, создан в США

Вашингтон, 8 января. Группа ученых из Массачусетского технологического института разработала технологию создания сверхлегкого материала, который прочнее стали в 10 раз.

Новый материал получен из хлопьев графена с помощью нагревания и огромного давления. Он имеет сравнительную плотность всего 5% и губчатую структуру, при этом обладает прочностью, которая превышает прочность стали в 10 раз.

Отмечается, что используемый для создания нового материала графен имеет огромную прочность и уникальные электропроводящие свойства. Однако до сих пор его использование было ограничено двухмерностью структуры. Новый, материал лишен этого недостатка и обладает как трехмерной структурой традиционных материалов, так и уникальными свойствами графена.

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