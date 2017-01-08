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Минобороны отправит на Курильский остров Матуа вторую за 200 лет экспедицию
Россия

Минобороны отправит на Курильский остров Матуа вторую за 200 лет экспедицию

Сегодня 3:30
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Минобороны отправит на Курильский остров Матуа вторую за 200 лет экспедицию

Владивосток, 8 января. На Курильский остров Матуа отправится вторая с 1813 года экспедиция Минбороны.

В настоящее время разработан детальный план экспедиции, определен ее состав и техника, необходимая для проведения исследований. Сама экспедиция состоится летом 2017 года.

Детальное исследование входящего в Курильский архипелаг острова Матуа началось в 2016 году, когда на него была отправлена первая экспедиция Минобороны. До этого российские исследователи посещали Матуа лишь в 1813 году. В 2016 году военные моряки и ученые сделали ряд важных открытий, провели некоторые замеры и подготовили базу для дальнейших исследовательских экспедиций на остров.

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Алексей Громов
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