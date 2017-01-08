Ученые: люди с «библейскими» именами отличаются большим долголетием

Вашингтон, 8 января. Ученые из США обнаружили взаимосвязь между именем и продолжительностью жизни человека.

Согласно проведенному в США масштабному исследованию, наиболее долгая жизнь ждет людей с «библейскими» именами. Больше других долголетием могут похвастаться Марии, Анны, Моисеи и люди с именем Илья. К такому выводу пришли ученые, изучив записи о продолжительности жизни и некоторые биографические данные почти трех миллионов человек в США.

Также исследователи отметили, что люди с «библейскими» именами в целом занимают более высокие должности и делают более успешную карьеру. Феномен ученые объяснили популярностью используемых в священном писании имен в США и тем, что людей с редкими именами гораздо реже нанимают на высокооплачиваемую работу, что, в конечном итоге, сказывается на качестве и продолжительности жизни человека.

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