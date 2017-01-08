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Шестилетний ребенок пропал в городе Коммунар Ленобласти
Происшествия

Шестилетний ребенок пропал в городе Коммунар Ленобласти

Сегодня 2:36
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Шестилетний ребенок пропал в городе Коммунар Ленобласти

Санкт-Петербург, 8 января. Шестилетний мальчик пропал утром 7 января в городе Коммунар Гатчинского района Ленинградской области. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на следственный комитет РФ.

В связи с пропажей ребенка возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство малолетнего»). Возбуждение дела по данной статье в подобных ситуациях является общепринятой практикой, поскольку дает более широкие процессуальные возможности для поисков.

На месте происшествия работают следователи. Опрашиваются вероятные очевидцы событий.

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