Керри раскритиковал Трампа за твиты по международной политике

Вашингтон, 8 января. Глава Госдепартамента США Джон Керри подверг критике привычку избранного президента страны Дональда Трампа писать о важных международных вопросах в Twitter, сообщают «Известия».

Госсекретарь Соединенных Штатов отметил, что формат микроблога не дает в полной мере осветить важные внешнеполитические вопросы и выразил надежду, что в будущем президент во внешней политике вместо Twitter будут использовать иные инструменты.

«Не думаю, что 140 символов позволяют вам адекватно справляться со сложными выборами, которые мы предпринимаем», - заметил Джон Керри.

При этом глава Госдепа подчеркнул, что делает замечание лишь относительно способа коммуникации и не говорит о направлении внешней политики Дональда Трампа.

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