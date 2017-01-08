Закон о клеточной терапии начал действовать в России

Москва, 8 января. В России вступил в силу закон, разрешающий использовать для лечения искусственно выращенные клетки пациента.

Закон «О биомедицинских клеточных процедурах» был подписан президентом России Владимиром Путиным еще 23 июня и вступил в силу с 1 января 2017 года. Согласно нему, в медицинских учреждениях страны разрешено использовать для лечения выращенные в лабораторных условиях клетки самого пациента.

Отмечается, что метод позволяет для создания «биомедицинского клеточного продукта» использовать забранные с помощью биопсии образцы тканей пациента. Специалисты подчеркивают, что технология более эффективна, чем трансплантология, поскольку практически исключает риск отторжения.

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