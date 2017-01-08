FAN-TV Лента новостей
Закон о клеточной терапии начал действовать в России
Общество

Закон о клеточной терапии начал действовать в России

Сегодня 2:17
89

Закон о клеточной терапии начал действовать в России

Москва, 8 января. В России вступил в силу закон, разрешающий использовать для лечения искусственно выращенные клетки пациента.

Закон «О биомедицинских клеточных процедурах» был подписан президентом России Владимиром Путиным еще 23 июня и вступил в силу с 1 января 2017 года. Согласно нему, в медицинских учреждениях страны разрешено использовать для лечения выращенные в лабораторных условиях клетки самого пациента.

Отмечается, что метод  позволяет для создания «биомедицинского клеточного продукта» использовать забранные с помощью биопсии образцы тканей пациента. Специалисты подчеркивают, что технология более эффективна, чем трансплантология, поскольку практически исключает риск отторжения.

Выберите главное событие 2016 года!

комментарии
Алексей Громов
Новости партнеров
Эксклюзив

Сирия новости 7 января 2017 22.30: ВВС США уничтожили десяток бензовозов ИГ в Дейр эз-Зоре, идут бои между САА и ССА в Дамаске

Вчера 22:30
500

На Украине замерз сервер Пенсионного фонда – украинцы остались без пенсий за январь

Вчера 20:09
3193

Главные новости 7 января

Вчера 19:32
489

Боевики в Алеппо использовали Национальный госпиталь как военную базу и склад

Вчера 19:30
342

Сирия новости 7 января 2017 19.30: в Хаме ВВС Сирии атаковали ССА, более 50 человек погибли в Алеппо в результате теракта

Вчера 19:30
670
Показать еще
Итоги года
Прямая трансляция

Рождественская ярмарка в Петербурге: кубинское мясо, медовуха и «собака с рогами». ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Стрелок из Форт-Лодердейла жалуется на то, что его разум «контролирует разведка США»

2:36

Шестилетний ребенок пропал в городе Коммунар Ленобласти

2:36

Керри раскритиковал Трампа за твиты по международной политике

2:33

Более 500 человек  в течение одного дня арестованы за грабежи в Мексике

2:21

Закон о клеточной терапии начал действовать в России

2:17

Франция: тринадцать человек погибли от гриппа в доме престарелых в Лионе

2:06

Восемь человек погибли от холода в Италии в первые дни Нового года

1:56

Патриарх Кирилл вручит детям рождественские подарки на кремлевской елке

1:50

Почти 100 рейсов отменены и задержаны в аэропортах Москвы из-за холодов

1:30

Велопарад в Москве состоится даже при аномальных морозах

1:18

Демократы в США потребовали затормозить утверждение кандидатур Трампа

1:11

Десять человек сгорели заживо в ДТП в Марокко

0:48
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2017 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Стрелок из Форт-Лодердейла жалуется на то, что его разум «контролирует разведка США»
Читать
Закрыть