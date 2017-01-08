Стрелок из Форт-Лодердейла жалуется на то, что его разум «контролирует разведка США»

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Вашингтон, 8 января. Эстебан Сантьяго, участвовавший в военных операциях США в Ираке и открывший стрельбу во Флориде, заявил ФБР, что его разум «контролирует разведка США».

На специальной пресс-конференции об этом рассказал представитель ФБР, сообщивший также, что во время допроса Сантьяго путался в мыслях и словах и был очень возбужден. После допроса сотрудники ФБР передали Эстебана Сантьяго в руки властей штата, которые должны обеспечить психиатрическую экспертизу.

Об итогах психиатрической экспертизы пока не сообщается, однако по информации полиции Аляски, распространяемой СМИ, известно, что ранее стрелок из Форт-Лодердейла уже проходил психиатрическую экспертизу, после которой ему, как ветерану войны в Ираке, вернули пистолет.

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