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Стрелок из Форт-Лодердейла жалуется на то, что его разум «контролирует разведка США»
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    Стрелок из Форт-Лодердейла жалуется на то, что его разум «контролирует разведка США»

    2:36  8 Января 2017
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    Стрелок из Форт-Лодердейла жалуется на то, что его разум «контролирует разведка США»

    Вашингтон, 8 января. Эстебан Сантьяго, участвовавший в военных операциях США в Ираке и открывший стрельбу во Флориде, заявил ФБР, что его разум «контролирует разведка США».

    На специальной пресс-конференции об этом рассказал представитель ФБР, сообщивший также, что во время допроса Сантьяго путался в мыслях и словах и был очень возбужден. После допроса сотрудники ФБР передали Эстебана Сантьяго в руки властей штата, которые должны обеспечить психиатрическую экспертизу.

    Об итогах психиатрической экспертизы пока не сообщается, однако по информации полиции Аляски, распространяемой СМИ, известно, что ранее стрелок из  Форт-Лодердейла уже проходил психиатрическую экспертизу, после которой ему, как ветерану войны в Ираке, вернули пистолет.

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    Автор: Алексей Громов
    #сша #фбр #аляска #эстебан сантьяго
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