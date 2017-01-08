Франция: тринадцать человек погибли от гриппа в доме престарелых в Лионе

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Париж, 8 января. В доме престарелых французского города Лион скончались 13 человек. Об этом сообщила министр социальных дел и здравоохранения страны Марисоль Турэн.

По ее информации, летальные исходы были зафиксированы в период с 25 декабря по 7 января. Турэн охарактеризовала происшествие как «чрезвычайно тревожное».

Она уточнила, что еще шесть человек, проживающих в лионском доме престарелых, госпитализированы.

Министр распорядилась провести расследование инцидента.

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