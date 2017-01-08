Рим, 8 января. Восемь человек погибли от холода в Италии в первые дни Нового года в связи с сильным похолоданием — до минус 28 градусов по Цельсию.

Число погибших на Апеннинском полуострове достигло восьми человек — найден замерзшим 80-летний итальянец, страдавший болезнью Альцгеймера: как теперь выяснилось, он оказался на улице и заблудился, не смог найти дорогу к теплому дому.

Ранее, как пишет ТАСС со ссылкой на СМИ Италии, сообщалось о других замерзших людях: 66-летний бездомный поляк, найденный в заброшенном доме и умерший от переохлаждения, бездомный 49-летний выходец из Румынии, погибший от холода на Сицилии, в городе Мессина.

Сообщается, что Папа римский Франциск распорядился круглые сутки держать открытыми приюты для бездомных, которые работают вблизи Ватикана, а также раздать утепленные спальные мешки бездомным.

Еще более сильные морозы ожидаются в Италии в середине января.

Выберите главное событие 2016 года!