Велопарад в Москве состоится даже при аномальных морозах

Москва, 8 января. Второй зимний велопарад в Москве начнется в воскресенье, в 11:00 по московскому времени, пройдет на скорости не более 15 километров в час и без обгона.

Этот велопарад, как сообщают на официальном сайте департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы, проходит исключительно в поддержку развития велосипедной инфраструктуры и для пропаганды безопасного движения на дорогах.

Власти города особо предупредили, что участникам запрещено приносить с собой алкоголь, газовые баллоны и колюще-режущие предметы.

Напомним, по прогнозам синоптиков в воскресенье, 8 января, ожидаемая температура — не выше минус 30 градусов по Цельсию.

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