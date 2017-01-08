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Киевский суд разрешил задержать Януковича по так называемому «церковному делу»
Украина

Киевский суд разрешил задержать Януковича по так называемому «церковному делу»

Сегодня 0:27
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Киевский суд разрешил задержать Януковича по так называемому «церковному делу»

Киев, 7 января. Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство, поданное следователем Генпрокуратуры Украины (ГПУ) о даче разрешения на задержание четвертого президента Украины Виктора Януковича по так называемому «церковному делу». Об этом сообщает ТАСС.

Генпрокуратура вменяет Януковичу превышение служебных полномочий при лишении свободы предстоятеля Украинской православной церкви Митрополита Киевского и Всея Руси» Владимира, архиепископа Переяслав-Хмельницкого и Вишневецкого Александра (Драбинко).

Ранее украинский суд отобрал у Януковича дом, корабль и квартиру.

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Сергей Свазовский
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