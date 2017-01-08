Два священнослужителя ранены во время нападения в базилике Санта-Мария-Маджоре в Риме

Рим, 7 января. Два католических священнослужителя подверглись нападению вечером, в субботу, 7 января, в базилике Санта-Мария-Маджоре в Риме.

Напавший, как сообщает РИА Новости, — мужчина, ему 41 год, он является гражданином Италии и выходцем из провинции Фрозиноне. В качестве оружия напавший на священников использовал стеклянную бутылку с отбитым дном — этим он серьезно порезал лица пострадавших, они госпитализированы, но их жизням ничего не угрожает.

Мотивы нападения выясняются: подозреваемый задержан правоохранителями Рима после неудачной попытки скрыться с места преступления.

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