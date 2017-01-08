Уфологи нашли тела инопланетян на поверхности Марса

Вашингтон, 8 января. Специалисты NASA сделали снимки поверхности Марса, на которой запечатлены объекты, напоминающие летающую тарелку с телами инопланетян.

Тела представителей Красной планеты находились в полуразрушенном состоянии. Странные объекты удалось обнаружить путем многократного увеличения полученных снимков.

Положение тел инопланетных существ подсказывает, что они могли управлять космическим кораблем. Получить более разборчивые снимки вряд ли удастся, так как марсоход удаляется от Красной планеты.

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