Ученые: Арктика была пригодна для жизни на протяжении последних 50 000 лет

Москва, 7 января. Ученые сделали вывод о пригодности Арктики для жизни человека на протяжении последних 50 00 лет. Об этом свидетельствуют находки, обнаруженные специалистами на побережье Северно-ледовитого океана.

Исследователи утверждают, что еще 20 000 лет назад Антарктиду населяли люди, которым был свойственен оседлый образ жизни.

Главной находкой ученые считают следы добычи людей, возрастом более 30 000 лет. Древние люди охотились на медведей, а также диких коз.

Обилие костей позволило четко определить уровень земной поверхности, на котором человек обитал в те времена.

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