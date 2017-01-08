Гендиректор телекомпании «Рустави 2» подвергся нападению в Тбилиси

Тбилиси, 7 января. На гендиректора телекомпании «Рустави 2» напали двое неизвестных людей прямо в тбилисском кафе, во время встречи с друзьями.

Гварамия утверждает, что он не знает напавших на него незнакомцев, но обещает «найти этих людей и присвоить им то место, которое они заслуживают», передает РИА Новости. По словам Гварамии, те, кто напал на него, ударили его чем-то твердым по голове, после чего он на некоторое время потерял сознание.

Как сообщается, МВД Грузии уже проводит опрос пострадавшего и свидетелей происшествия. Подозревает ли гендиректор телекомпании «Рустави 2» причину нападения, на данный момент не сообщается.

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