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Военные Кот-д’Ивуара обстреляли здание, в котором договаривались об окончании мятежа
Весь мир

Военные Кот-д’Ивуара обстреляли здание, в котором договаривались об окончании мятежа

Вчера 23:44
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Военные Кот-д’Ивуара обстреляли здание, в котором договаривались об окончании мятежа

Ямусукро, 7 января. Поднявшие мятеж военные в Кот-д'Ивуаре открыли огонь по зданию, в котором на тот момент шли переговоры представителей мятежной группы военных и министра обороны страны.

Этот обстрел был осуществлен уже после того, как президент Кот-д'Ивуара Алассан Уаттара подтвердил, как сообщают РИА Новости, не только готовность к переговорам и компромиссам, но и сам факт начала таких переговоров.

Напомним, бунт военных Кот-д'Ивуара произошел сразу в трех городах государства, которое является крупнейшим в мире экспортером какао-бобов, а цена на эту ключевую экспортную продукцию страны с сентября 2106 года сократилась на треть.

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Алексей Громов
#кот-дивуар #уаттара
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