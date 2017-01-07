Российский сноубордист Хадарин победил в биг-эйре на этапе Кубка мира в морозной Москве

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Москва, 7 января. Сноубордист из России Влад Хадарин одержал победу в дисциплине «биг-эйр» на этапе Кубка мира в Москве.

На второй позиции расположился Антуан Трюшониз Канады. Бронзу завоевал норвежский спортсмен Фритьоф Тискендорф.

Среди женщин лучшей оказалась представительница Великобритании Кэти Ормерод, - передает Газета.ru.

Накануне сборная России по хоккею победила шведов в матче за третье места молодежного чемпионата мира по хоккею.

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