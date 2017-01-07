Стало известно, кто именно мог осуществить теракт в ночном клубе в Стамбуле

Анкара, 7 января. Полиция Турции сообщила журналистам, что в расследовании теракта в ночном клубе в Стамбуле есть подвижки — установлена личность террориста, осуществившего нападение.

Напавший на посетителей ночного клуба в новогоднюю ночь, как сообщает ТАСС со ссылкой на сайт турецкой «Дейли сабах», — выходец из Узбекистана Абдулгадир Машарипов, известный под именем Абу Мухаммед Хорасан.

Другие детали пока не сообщаются, однако напомним, что ранее стало известно о задержании в Измире пятерых подозреваемых в причастности к организации террористической атаки.

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