Сетевая дуэль: Шварценеггер ответил на критику Трампа, записав видео

Вашингтон, 7 января. Бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер ответил на едкое заявление Дональда Трампа по поводу низкого рейтинга шоу «Ученик знаменитости», в котором знаменитый актер является ведущим.

Шварценеггер записал видеообращение, в котором вспомнил о речи Авраама Линкольна после инаугурации 4 марта 1861 года.

В завершении звездный актер добавил, что предвыборная гонка завершена. Все должны трудиться вместе, во имя сохранения величия США.

«Давайте работать вместе!», — резюмировал Шварценеггер.

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