15 жителей Мосула погибли от огня ВВС коалиции во главе с США

Багдад, 7 января. При очередном налете боевой авиации коалиции, возглавляемой США, погибло не менее 15 мирных жителей, рассказал журналистам начальник хирургического отделения полевого госпиталя близ Мосула.

Авиаударам подверглись цистерны, перевозившие, как утверждается в сюжете «Аль-Джазира», топливо для гражданских лиц, а не для снабжения террористов.

Известно, уточняет ТАСС, что на такие транспорты близ Мосула постоянно «охотятся» летчики международной коалиции, однако на этот раз вблизи бензовозов оказались гражданские люди — 15 местных жителей. Все они погибли в огне.

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