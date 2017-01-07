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Гора родила мышь: докладу разведки США о кибератаках РФ не поверили и в NYT
Политика

Гора родила мышь: докладу разведки США о кибератаках РФ не поверили и в NYT

Вчера 22:33
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Гора родила мышь: докладу разведки США о кибератаках РФ не поверили и в NYT

Вашингтон, 7 января. Новый доклад американской разведки о «кибератаках России» не содержит веских доказательств, которые подтвердили бы правдивость обвинений. Такое мнение выразило издание New York Times.

NYT отмечает, что многие американцы с большим нетерпением ждали доклад, надеясь увидеть в нем действительно веские аргументы в пользу причастности РФ к кибератакам. Однако на практике доказательства не были представлены, — резюмирует американская газета.

Ранее победитель президентских выборов в США Дональд Трамп также признал доводы разведки о вмешательстве России в избирательный процесс весьма неубедительными.

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