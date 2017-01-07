ЛНР сможет платить Украине за воду, уверяют в Киеве

Киев, 7 января. Киевские власти заявили об успешном внедрении механизма, который позволит ЛНР оплатить услуги водоснабжения. Об этом сообщила пресс-служба по вопросам временно оккупированных территорий.

Украинские власти заявляют, что механизм оплаты долга неподконтрольными территориями заработал впервые. Коммунальное предприятие «Попаснянский районный водоканал» уже получило 10,5 миллиона гривен, — утверждается в сообщении.

В пресс-службе также пообещали восстановить водоснабжение не подконтрольной территории.

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