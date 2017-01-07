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NASA показало вид Земли с орбиты Марса
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NASA показало вид Земли с орбиты Марса

Сегодня 22:24
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NASA показало вид Земли с орбиты Марса

Вашингтон, 7 января. NASA показало, какой могли бы видеть Землю марсиане, если бы они были, и если бы они смотрели так, как это делает самый мощный телескоп, который находится за пределами земной орбиты.

NASA представило изображение планеты Земля, полученное MRO (Mars Reconnaissance Orbiter). Этот снимок сделан с расстояния  205 миллионов километров, при этом на нем можно увидеть даже очертания земных материков.

Как отметили в NASA, этот уникальный фотоснимок был сделан, практически, случайно, при решении совсем другой задачи: калибровка камеры, которой исследователи должны были просканировать любой знакомый объект, но не поверхность Марса.

Как признается NASA на своем официальном сайте, цветопередача и яркость фотоснимка были подредактированы, иначе Земля оказалась бы слишком темной на фоне Луны.

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Алексей Громов
#nasa
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