NASA показало вид Земли с орбиты Марса

Вашингтон, 7 января. NASA показало, какой могли бы видеть Землю марсиане, если бы они были, и если бы они смотрели так, как это делает самый мощный телескоп, который находится за пределами земной орбиты.

NASA представило изображение планеты Земля, полученное MRO (Mars Reconnaissance Orbiter). Этот снимок сделан с расстояния 205 миллионов километров, при этом на нем можно увидеть даже очертания земных материков.

Как отметили в NASA, этот уникальный фотоснимок был сделан, практически, случайно, при решении совсем другой задачи: калибровка камеры, которой исследователи должны были просканировать любой знакомый объект, но не поверхность Марса.

Как признается NASA на своем официальном сайте, цветопередача и яркость фотоснимка были подредактированы, иначе Земля оказалась бы слишком темной на фоне Луны.

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