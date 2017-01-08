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ВВС США намерены оснастить истребители лазерным оружием
Весь мир

ВВС США намерены оснастить истребители лазерным оружием

Сегодня 14:11
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ВВС США намерены оснастить истребители лазерным оружием

Вашингтон, 8 января. Военно-воздушные силы США разместили запрос на разработку перспективного защитного лазерного вооружения для истребителей.

В планах защитный лазер будет расположен в подвесном контейнере, который рассчитан на сверхзвуковые перегрузки. Задача нового лазера — уничтожать атакующие ракеты и повышать живучесть самолета. Существующие защитные системы просто отводят ракеты в сторону, перспективный лазер будет взрывать их на подлете. Защитной системой планируют вооружить самолеты четвертого поколения, пятое поколение истребителей не сможет взять на борт подвесной контейнер, так как он сведет на нет их незаметность. Стоимость контракта составляет почти 40 миллионов долларов, работы должны закончиться в 2021 году.

 

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