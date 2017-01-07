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Ученые: пост улучшает секс, настроение и сон
Общество

Ученые: пост улучшает секс, настроение и сон

Вчера 22:00
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Ученые: пост улучшает секс, настроение и сон

Вашингтон, 7 января. Специалисты штата Луизиана в США пришли к заключению, что классическая постная диета благотворно сказывается здоровье человека, улучшая его сон, а также интимную жизнь.

В исследовании медиков и биологов приняли участие 218 добровольцев. В рамках эксперимента их поделили на две группы. Первая придерживалась постной диеты. Участники второй группы питались как обычно. Наблюдения велись на протяжении двух лет.

В результате выяснилось, что представители первой группы стали лучше спать, а их сексуальная жизнь заметно улучшилась.

Ранее ученые назвали идеальный возраст для первого интимного опыта.

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Сергей Свазовский
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Демократы в США потребовали затормозить утверждение кандидатур Трампа
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