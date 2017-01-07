На снимках марсохода Curiosity обнаружены инопланетяне

Нью-Йорк, 7 января. Американские уфологи обнаружили на снимках, сделанных ровером Curiosity тела инопланетян, потерпевших крушение на Марсе.

Уфологи тщательно изучили снимки NASA и после многократного увеличения пришли к выводу, что обнаружили инопланетян. На снимках они различили две группы объектов, одну из которых назвали потерпевшим крушение космическим кораблем пришельцев. Во второй уфологи разглядели сам экипаж корабля, который погиб, выбираясь из летающей тарелки. Искатели внеземных цивилизаций различили на снимках грудные клетки и продолговатые головы инопланетных гостей. Получить более качественные снимки этого участка Красной планеты будет сложно. Марсоход уже успел отъехать от летающей тарелки на большой расстояние.