Экс-президент Португалии Мариу Суариш скончался в возрасте 92 лет

Лиссабон, 7 января. Бывший президент и глава правительства Португалии Мариу Суариш скончался в субботу 7 января на 93-м году жизни. Об этом сообщило агентство Франс Пресс.

По информации агентства, в декабре 2016 года экс-президент был доставлен в больницу. Он находился в глубокой коме.

Мариу Суариш был основателем Социалистической партии Португалии. На протяжении десяти лет (с 1986 по 1996) он был президентом страны.

Кроме того, лидер социалистов дважды занимал пост премьер-министра.

В 2006 году был выдвинут в качестве кандидата на пост президента, но потерпел неудачу.

Выберите главное событие 2016 года!