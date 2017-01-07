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Экс-президент Португалии Мариу Суариш скончался в возрасте 92 лет
Весь мир

Экс-президент Португалии Мариу Суариш скончался в возрасте 92 лет

Сегодня 21:45
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Экс-президент Португалии Мариу Суариш скончался в возрасте 92 лет

Лиссабон, 7 января. Бывший президент и глава правительства Португалии Мариу Суариш скончался в субботу 7 января на 93-м году жизни. Об этом сообщило агентство Франс Пресс.

По информации агентства,  в декабре 2016 года экс-президент был доставлен в больницу. Он находился в глубокой коме.

Мариу Суариш  был основателем Социалистической партии Португалии. На протяжении десяти лет (с 1986 по 1996) он был президентом страны.

Кроме того, лидер социалистов дважды занимал пост премьер-министра.

В 2006 году был выдвинут в качестве кандидата на пост президента, но потерпел неудачу.

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Сергей Свазовский
#мариу суариш
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