Американцы в Нью-Джерси почтили память жертв крушения Ту-154

Трентон, 7 января. Жители американского штата Нью-Джерси провели церемонию в память о жертвах крушения российского самолета Ту-154.

Мероприятие состоялось около монумента «Слеза скорби» Зураба Церетели, который был подарен американскому народу как знак памяти о жертвах терактов, произошедших в 1993 и 2001 годах. Также в этой акции приняли участие пожарные и полицейские Нью-Йорка и сотрудники международного Шиллеровского института. Два десятка человек из хора института исполнили на русском языке гимн России и гимн США на английском. Сотрудники полиции и пожарной службы держали флаги Нью-Йорка, США и России.