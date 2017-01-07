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Алеппо будет восстановлен по плану правительства Сирии
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Алеппо будет восстановлен по плану правительства Сирии

Сегодня 21:24
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Алеппо будет восстановлен по плану правительства Сирии

Дамаск, 7 января. Кабмин Сирии принял программу поэтапного восстановления второго по величине города страны, который в конце декабря был освобожден от террористов.

Генштаб правительственных войск Сирии официально объявил об освобождении Алеппо от террористов 22 декабря. План возрождения города включает пункты по восстановлению работы коммунальных служб Алеппо, укреплению обороны и безопасности, возрождению промышленной сферы, а также возвращения к нормальному функционированию медицинских и образовательных учреждений. Контролем над реализацией программы будет заниматься специальная рабочая группа, в ее состав вошли министры строительства и общественных работ, туризма и местного самоуправления.

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Алексей Громов
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