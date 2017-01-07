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Сирия новости 7 января 2017 22.30: ВВС США уничтожили десяток бензовозов ИГ в Дейр эз-Зоре, идут бои между САА и ССА в Дамаске
Новости Сирии

Сирия новости 7 января 2017 22.30: ВВС США уничтожили десяток бензовозов ИГ в Дейр эз-Зоре, идут бои между САА и ССА в Дамаске

Вчера 22:30
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Сирия новости 7 января 2017 22.30: ВВС США уничтожили десяток бензовозов ИГ в Дейр эз-Зоре, идут бои между САА и ССА в Дамаске

Сирия, 7 января. В результате воздушного удара ВВС западной коалиции были уничтожены около десятка бензовозов террористов ИГ*. Продолжаются бои между сирийской армией и боевиками в провинции Дамаск. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Провинция Дамаск

Продолжаются бои между Сирийской арабской армией (САА) и боевиками-оппозиционерами, расположенными в районе населенного пункта Забадани. Также идут столкновения в окрестностях квартала Аль-Кадам.

Сирия новости 7 января 2017 22.30: ВВС США уничтожили десяток бензовозов ИГ в Дейр эз-Зоре, идут бои между САА и ССА в Дамаске

Провинция Алеппо

ВВС Сирии нанесли серию авиаударов по опорным пунктам радикалов Свободной сирийской армии (ССА), укрепившимся в районе населенного пункта Таль-Аль-Эйс на юге Алеппо. Информация о результатах воздушной операции пока уточняется.

Источник Федерального агентства новостей (ФАН) прислал в редакцию видео, на котором зафиксированы факты использования боевиками «Джебхат ан-Нусры» (запрещено в РФ) Национального госпиталя и Глазной больницы в качестве военных объектов.

Напомним, именно из этих мест боевиками рассылались сомнительные видеоматериалы, в которых утверждалось, что сирийские войска и ВКС РФ обстреливают мирные объекты Восточного Алеппо — госпитали и больницы. Приводились видео, где в медицинских интерьерах лежали тела в гражданской одежде. На основании этих материалов затем западные СМИ обвиняли правительственные войска в уничтожении медицинских объектов. 

После ухода боевиков из Восточного Алеппо, становится ясно, что никаких мирных объектов здесь изначально не было. Бандиты превратили операционные в пулеметные точки, на крышах больниц установили зенитные орудия, в подвалах устроили склады оружия и боеприпасов.

Провинция Хомс

Правительственные войска развернули масштабное наступление на укрепления боевиков-оппозиционеров. укрывшихся в южном направлении от авиабазы Т-4. Военные источники сообщают о боестолкновениях в восточной части провинции.

Провинция Дейр эз-Зор

ВВС международной антитеррористической коалиции, возглавляемой Соединенными Штатами Америки, нанесли 13 авиаударов по ключевым пунктам террористов ИГ, расположенным вблизи деревни Хашам. В результате воздушной операции авиация западной коалиции уничтожила колонну из десятка бензовозов, принадлежащих исламистам.

ВВС Сирии нанесли три авиаудара по скоплениям боевиков, укрепившихся в окрестностях военного аэропорта. Также сирийские бомбардировщики провели атаку позиций экстремистов на окраинах деревни Аль-Джафра.

ВВС Сирии нанесли три авиаудара по скоплениям боевиков, укрепившихся в окрестностях военного аэропорта

Провинция Ракка

Беспилотный летающий аппарат, принадлежащий международной коалиции, нанес удар по автомобилю террористов ИГ, ехавшему по шоссе около населенного пункта Кусейрат Шейх аль-Джума. В результате воздушной атаки были уничтожены не менее пяти исламистов.

Провинция Хама

Артиллерийские подразделения правительственных войск обстреляли укрепления боевиков, расположенные возле населенного пункта Морек. Также сирийская армия открыла огонь по позициям радикалов вблизи деревни Атшан на севере провинции.

Провинция Эс-Сувейда

Боевики ССА обстреляли из ракетных установок аэропорт Хальхаля на севере провинции. Данные о жертвах и пострадавших пока не поступали.

Сирия: карта провинций

Ирак

Иракские вооруженные силы почти вышли к берегу реки Тигр в городе Мосул. Ранее сообщалось, что армия Ирака освободила несколько кварталов во втором по величине иракском городе.

Справка по упомянутым в тексте организациям

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Алексей Громов
#сша #сирия #алеппо
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