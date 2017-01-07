В Москве найдено тело ребенка, предположительно упавшего с жилого дома

Москва, 7 января. На востоке Москвы найдено тело 12-летнего ребенка, вероятнее всего упавшего с жилого дома. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на старшего помощника руководителя ГСУ СК РФ по Москве Юлию Иванову.

По факту гибели ребенка начата доследственная проверка. По информации агентства, повреждения, полученные ребенком, характерны для падения с большой высоты.

В настоящее время правоохранители опрашивают родителей, соседей ребенка и возможных очевидцев трагедии.

По результатам этих следственных действий будет вынесено соответствующее процессуальное решение.

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