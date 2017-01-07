Суд Турции арестовал четырех выходцев из Чечни, собиравшихся примкнуть к ИГ‍

Анкара, 7 января. Четверо выходцев из Чечни арестованы в Турции за попытку перехода сирийской границы для того, чтобы примкнуть к террористам ИГ.

По сообщениям официальной Анкары, подозрительные люди были задержаны в турецкой провинции Мерсин сотрудниками управления полиции по борьбе с терроризмом в связи с полученной оперативной информацией.

Согласно озвученным данным, предполагается, что четыре иностранца готовились добраться до граничащей с Сирией турецкой провинции Хатай, и уже оттуда, как сообщают РИА Новости, перейти на территорию Сирии в подконтрольные ИГ районы.

Подозреваемые в причастности к ИГ предстали перед судом, на настоящий момент уже известно, что принято решение об аресте.