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Суд Турции арестовал четырех выходцев из Чечни, собиравшихся примкнуть к ИГ‍
Весь мир

Суд Турции арестовал четырех выходцев из Чечни, собиравшихся примкнуть к ИГ‍

Сегодня 21:24
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Суд Турции арестовал четырех выходцев из Чечни, собиравшихся примкнуть к ИГ‍

Анкара, 7 января. Четверо выходцев из Чечни арестованы в Турции за попытку перехода сирийской границы для того, чтобы примкнуть к террористам ИГ.

По сообщениям официальной Анкары, подозрительные люди были задержаны в турецкой провинции Мерсин сотрудниками управления полиции по борьбе с терроризмом в связи с полученной оперативной информацией.

Согласно озвученным данным,  предполагается, что четыре иностранца готовились добраться до граничащей с Сирией турецкой провинции Хатай, и уже оттуда, как сообщают РИА Новости, перейти на территорию Сирии в подконтрольные ИГ районы.

Подозреваемые в причастности к ИГ предстали перед судом, на настоящий момент уже известно, что принято решение об аресте. 

 

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Алексей Громов
#сирия #иг #турция #анкара #чечня #мерсин
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