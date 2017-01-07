Бывший глава Пентагона считает, что в миру грозит ядерная катастрофа

Вашингтон, 7 января. Бывший глава военного ведомства США Уильям Перри заявил о том, что сейчас в мире как никогда повышена вероятность ядерной катастрофы.

Перри отметил, что эта опасность в настоящий момент еще выше, чем в период «холодной войны» и большинство людей об этом даже не задумываются. Однако при этом глава министерства обороны США подчеркнул, что ядерная катастрофа не произойдет в ближайшем обозримом будущем. Ее последствия будут настолько велики, что готовиться к ней надо прямо сейчас. Есть некоторые «вещи», сказал Перри, которые смогут снизить эти шансы.

Ранее Перри сообщил, что Россия и США идут к новой «холодной войне».