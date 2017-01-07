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Стрелок, устроивший кровавую бойню во Флориде, выбрал цель специально
Весь мир

Стрелок, устроивший кровавую бойню во Флориде, выбрал цель специально

Сегодня 21:00
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Стрелок, устроивший кровавую бойню во Флориде, выбрал цель специально

Вашингтон, 7 января. В Федеральном бюро расследований США сообщили, что 26-летний Эстебан Сантьяго целенаправленно выбрал для своей атаки аэропорт штата Флорида.

Ветеран войны в Ираке, устроивший стрельбу в аэропорту, согласился сотрудничать со следствием, сообщил спецагент ФБР. Сантьяго увлекался просмотром видеоматериалов экстремистского содержания и неоднократно жаловался на то, что его разум контролирует правительство США. Он вылетел во Флориду специально для совершения атаки. Получив свой багаж, в котором находилось оружие, он открыл стрельбу. Во время его атаки погибли пять человек и еще 45 получили ранения. После того, как у Сантьяго закончились патроны, он сдался полиции.

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Алексей Громов
#эстебан сантьяго
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