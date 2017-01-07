Уфологи обнаружили на Марсе тела инопланетян

Нью-Йорк, 7 января. Специалисты по уфологии сумели разглядеть на снимках NASA два тела представителей внеземных цивилизаций.

Снимки были получены при помощи марсохода Curiosity, уфологи многократно увеличили картинку и обнаружили на ней несколько странных объектов. Одну из групп объектов искатели НЛО приняли за космический корабль инопланетян. Другие объекты уфологи назвали телами пилотов потерпевшего крушение космического корабля. На снимках им удалось разглядеть грудные клетки и даже головы вытянутой формы. Проверить, являются ли эти объекты пришельцами, затруднительно. Марсоход уже успел удалиться на значительное расстояние.