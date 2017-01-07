FAN-TV Лента новостей
Уфологи обнаружили на Марсе тела инопланетян
Весь мир

Уфологи обнаружили на Марсе тела инопланетян

Сегодня 20:42
2457

Уфологи обнаружили на Марсе тела инопланетян

Нью-Йорк, 7 января. Специалисты по уфологии сумели разглядеть на снимках NASA два тела представителей внеземных цивилизаций.

Снимки были получены при помощи марсохода Curiosity, уфологи многократно увеличили картинку и обнаружили на ней несколько странных объектов. Одну из групп объектов искатели НЛО приняли за космический корабль инопланетян. Другие объекты уфологи назвали телами пилотов потерпевшего крушение космического корабля. На снимках им удалось разглядеть грудные клетки и даже головы вытянутой формы. Проверить, являются ли эти объекты пришельцами, затруднительно. Марсоход уже успел удалиться на значительное расстояние.

комментарии
Алексей Громов
Новости партнеров
Эксклюзив

На Украине замерз сервер Пенсионного фонда – украинцы остались без пенсий за январь

Сегодня 20:09
1482

Главные новости 7 января

Сегодня 19:32
330

Боевики в Алеппо использовали Национальный госпиталь как военную базу и склад

Сегодня 19:30
241

Сирия новости 7 января 2017 19.30: в Хаме ВВС Сирии атаковали ССА, более 50 человек погибли в Алеппо в результате теракта

Сегодня 19:30
446

Петербург встречает Новый год во всех стилях и укрепляет дружбу России и Китая

Сегодня 17:58
153
Показать еще
Итоги года
Прямая трансляция

Рождественская ярмарка в Петербурге: кубинское мясо, медовуха и «собака с рогами». ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

На снимках марсохода Curiosity обнаружены инопланетяне

21:54

Экс-президент Португалии Мариу Суариш скончался в возрасте 92 лет

21:45

Американцы в Нью-Джерси почтили память жертв крушения Ту-154

21:42

Сирия: Количество раненых при взрыве в Аазазе превысило 100 человек

21:28

Алеппо будет восстановлен по плану правительства Сирии

21:24

Суд Турции арестовал четырех выходцев из Чечни, собиравшихся примкнуть к ИГ‍

21:24

Бывший глава Пентагона считает, что в миру грозит ядерная катастрофа

21:13

В Москве найдено тело ребенка, предположительно упавшего с жилого дома

21:12

Стрелок, устроивший кровавую бойню во Флориде, выбрал цель специально

21:00

Уфологи обнаружили на Марсе тела инопланетян

20:42

Американский дипломат был расстрелян неизвестным в Мексике

20:30

Трамп официально выбрал директора нацразведки США

20:18
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2017 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
На снимках марсохода Curiosity обнаружены инопланетяне
Читать
Закрыть