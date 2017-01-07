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Американский дипломат был расстрелян неизвестным в Мексике
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Американский дипломат был расстрелян неизвестным в Мексике

Сегодня 20:30
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Американский дипломат был расстрелян неизвестным в Мексике

Гвадалахара, 7 января. Сотрудник консульства США получил несколько огнестрельных ранений в мексиканском городе Гвадалахара.

В момент нападения сотрудник американского консульства ехал на автомобиле. Неизвестный мужчина внезапно выхватил оружие и произвел по машине несколько выстрелов. На место происшествия экстренно прибыли медики и оказали пострадавшему медицинскую помощь, в стабильном состоянии американский дипломат был доставлен в больницу, сообщает Газета.ру. Нападавшему удалось скрыться, ФБР предлагает вознаграждение в сумме 20 тысяч долларов за любую информацию, которая поможет задержать преступника. Полиция располагает фотографией нападавшего.

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Алексей Громов
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