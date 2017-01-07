На Украине замерз сервер Пенсионного фонда – украинцы остались без пенсий за январь

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Киев, 7 января. Рождественский подарок от Пенсионного фонда Украины получили миллионы жителей Украины. Сервер, который следит за начислением пенсий, по техническим причинам вышел из строя, сообщает корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) с места событий в Киеве.

Сам фонд закрыт, но на «горячей линии» Пенсионного фонда корреспонденту ФАН заявили, что «проблема охватывает всю страну и пока не потеплеет, ситуацию, вероятно, не исправить». Чиновники в самом фонде уже не стесняются говорить, что, скорее всего, за январь пенсия сотням тысяч украинцев перечислена не будет.

Однако, радуют в фонде, пенсионеры, как и раньше, могут подать документы для получения перерасчета пенсии или каких-то иных изменений. При этом признается, что выплата пенсии на следующий календарный период может быть задержана «до исправления технической неполадки».

Как мог замерзнуть сервер, где он находится физически и почему его нельзя содержать в технически исправном состоянии, власти не сообщают. На сайте Пенсионного фонда Украины сейчас сообщается, что Порошенко подписал закон о досрочных пенсиях для участников АТО.

Ранее эксперт по вопросам социальной политики Института общественно-экономических исследований Украины Марианна Онуфрик заявила, что Пенсионный фонд Украины банкрот.

«Если брать баланс Пенсионного фонда, то он уже практически является банкротом, поскольку из госбюджета доплачивается больше половины этой необходимой пенсионной емкости. Если в предыдущие годы это было где-то около 30%, то на сегодняшний день, этот год и следующий год финансирование из госбюджета составляет больше половины. То есть он, фактически, уже сегодня является банкротом и не в состоянии за счет ЕСВ обеспечить финансирование пенсий», — заявила Марианна Онуфрик.