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Трамп официально выбрал директора нацразведки США
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Трамп официально выбрал директора нацразведки США

Сегодня 20:18
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Трамп официально выбрал директора нацразведки США

Вашингтон, 7 января. Избранный президент США Дональд Трамп официально выбрал бывшего сенатора от штата Индиана Дэниела Коутса главой национальной разведки США.

Дональд Трамп отметил, что кандидатура Дэниела «Дэна» Коутса является правильным выбором для этой должности. Избранный президент Штатов подчеркнул глубокие знания Коутса в профессиональной области, а также здравый смысл, который необходим для руководства разведывательным ведомством. Дэниел Коутс поблагодарил Дональда Трампа и сообщил о своем намерении приложить все усилия для поддержания безопасности Америки. 73-летний Коутс, сообщает Газета.ру, больше 10 лет был сенатором штата Индиана и состоял в комитете сената по разведке. При Джордже Буше-младшем Коутс был послом США в Германии.

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Алексей Громов
#дональд трамп #джордж буш #дэниел коутс
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