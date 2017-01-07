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Трамп заявил, что во время его президентства Россия будет больше уважать США
Весь мир

Трамп заявил, что во время его президентства Россия будет больше уважать США

Сегодня 19:55
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Трамп заявил, что во время его президентства Россия будет больше уважать США

Вашингтон, 7 января. Избранный президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что при его правлении Россия будет уважать Америку больше чем сейчас.

Это заявление Дональд Трамп сделал в своем «твиттере». Он подчеркнул, что иметь хорошие отношения с Россией это благое дело, и только «глупые» люди считают, что это плохо. Избранный президент пообещал американцам, что после его инаугурации, которая состоится 20 января, РФ начнет с большим уважением относиться к Штатам.

Ранее агентство НСН сообщило, что демократы пытаются обвинить Россию в кибератаках для того, чтобы выставить Дональда Трампа нелегитимным.

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Алексей Громов
#дональд трамп
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