Вашингтон, 7 января. Избранный президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что при его правлении Россия будет уважать Америку больше чем сейчас.

Это заявление Дональд Трамп сделал в своем «твиттере». Он подчеркнул, что иметь хорошие отношения с Россией это благое дело, и только «глупые» люди считают, что это плохо. Избранный президент пообещал американцам, что после его инаугурации, которая состоится 20 января, РФ начнет с большим уважением относиться к Штатам.

Ранее агентство НСН сообщило, что демократы пытаются обвинить Россию в кибератаках для того, чтобы выставить Дональда Трампа нелегитимным.