Боевики в Алеппо использовали Национальный госпиталь как военную базу и склад

Алеппо, 7 января. Источник Федерального агентства новостей (ФАН) прислал в редакцию видео, на котором зафиксированы факты использования боевиками «Джебхат ан-Нусры» (запрещено в РФ) Национального госпиталя и Глазной больницы в качестве военных объектов.

Напомним, именно из этих мест боевиками рассылались сомнительные видеоматериалы, в которых утверждалось, что сирийские войска и ВКС РФ обстреливают мирные объекты Восточного Алеппо – госпитали и больницы. Приводились видео, где в медицинских интерьерах лежали тела в гражданской одежде. На основании этих материалов затем западные СМИ обвиняли правительственные войска в уничтожении медицинских объектов.

Сейчас, после ухода боевиков из Восточного Алеппо, становится ясно, что никаких мирных объектов здесь изначально не было. Бандиты превратили операционные в пулеметные точки, на крышах больниц установили зенитные орудия, в подвалах устроили склады оружия и боеприпасов.

Всего сообщается о трех медицинских объектах, превращенных в военные базы – Национальный госпиталь. Детская больница и Глазная больница в районе Кази Аскар (Qazi Askar). Очевидцы теперь рассказывают, что мирные жители за все эти годы вообще не получали здесь никакой медицинской помощи – в лучшем случае там лечили раненых боевиков.

Кроме того, среди боеприпасов и оружия в подвалах всех указанных объектов было обнаружено большое количество современных изделий западного производства, включая управляемые ракеты.