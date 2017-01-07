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Боевики в Алеппо использовали Национальный госпиталь как военную базу и склад
Новости Сирии

Боевики в Алеппо использовали Национальный госпиталь как военную базу и склад

Сегодня 19:30
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Боевики в Алеппо использовали Национальный госпиталь как военную базу и склад

Алеппо, 7 января. Источник Федерального агентства новостей (ФАН) прислал в редакцию видео, на котором зафиксированы факты использования боевиками «Джебхат ан-Нусры» (запрещено в РФ) Национального госпиталя и Глазной больницы в качестве военных объектов.

Напомним, именно из этих мест боевиками рассылались сомнительные видеоматериалы, в которых утверждалось, что сирийские войска и ВКС РФ обстреливают мирные объекты Восточного Алеппо – госпитали и больницы. Приводились видео, где в медицинских интерьерах лежали тела в гражданской одежде. На основании этих материалов затем западные СМИ обвиняли правительственные войска в уничтожении медицинских объектов. 

Сейчас, после ухода боевиков из Восточного Алеппо, становится ясно, что никаких мирных объектов здесь изначально не было. Бандиты превратили операционные в пулеметные точки, на крышах больниц установили зенитные орудия, в подвалах устроили склады оружия и боеприпасов.

Всего сообщается о трех медицинских объектах, превращенных в военные базы – Национальный госпиталь. Детская больница и Глазная больница в районе Кази Аскар (Qazi Askar). Очевидцы теперь рассказывают, что мирные жители за все эти годы вообще не получали здесь никакой медицинской помощи – в лучшем случае там лечили раненых боевиков.

Боевики в Алеппо использовали Национальный госпиталь как военную базу и склад

Кроме того, среди боеприпасов и оружия в подвалах всех указанных объектов было обнаружено большое количество современных изделий западного производства, включая управляемые ракеты.

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Алексей Громов
#алеппо
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Сирия новости 7 января 2017 19.30: в Хаме ВВС Сирии атаковали ССА, более 50 человек погибли в Алеппо в результате теракта
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