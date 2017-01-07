Самолет из Дубая не смог сесть в Самаре из-за непогоды

Самара, 7 января. Авиалайнер А-321 возвращавшийся из Дубая не смог приземлиться в Самаре из-за плохих метеоусловий и ушел на аэродром в Татарстане.

Экипаж рейса «Уральских авиалиний» сделал несколько кругов над аэропортом Самары и не смог пойти на посадку из-за высокой облачности. Непогода вынудила совершить перелет в Казань. Сейчас лайнер стоит в аэропорту столицы Татарстана и ожидает улучшения погоды в Самаре. С пассажирами работают сотрудники аэропорта.

Ранее агентство НСН сообщило, что в Якутске экстренно сел самолет со сломанным шасси, следовавший в Хабаровск.