Сирия: к режиму перемирия присоединились почти 1100 населенных пунктов

Москва, 7 января. За минувшие сутки к режиму прекращения боевых действий в Сирии присоединились два населенных пункта в провинции Латакия. Об этом говорится в сообщении российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии.

Соглашение о присоединении к режиму перемирия подписали населенные пункты Бтамбул и Сканю в провинции Латакия. К настоящему моменту количество сирийских городов и поселений, официально готовых прекратить боевые действия, увеличилось до 1093.

В ведомстве напомнили, что накануне соглашение о перемирии в Сирии подписали десять вооруженных формирований в провинции Хама.

Ранее «Газета.ру» сообщала, что Министерство обороны РФ намерено сократить группировки Вооруженных сил в Сирии. По данным издания, корабли авианосной группы ВМФ РФ во главе с авианосцем «Адмирал Кузнецов» покинут зону конфликта первыми.