ДНР выделила почти три миллиона рублей на закупку медоборудования в 2016 году

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Донецк, 7 января. В министерстве здравоохранения Донецкой Народной Республики сообщили, что в 2016 году на закупку медицинского оборудования было выделено 2,7 миллиона рублей.

Минздрав Донецкой республики профинансировал закупку оборудования и предметов долгосрочного пользования для медицинских учреждений ДНР, сообщили в пресс-службе ведомства. Были приобретены приборы для измерения остроты слуха пациентов (аудиометры), генераторы водорода, стерилизаторы для медицинских инструментов и многое другое. Не исключено, отметили в Минздраве, что в наступившем году объемы финансирования в медицинских целях увеличатся.